Журналіст і військовослужбовець Збройних Сил України Павло Казарін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому президент уникає публічних коментарів про мобілізацію. Він припустив, що тут працює логіка, яка напряму б'є по рейтингах.

Чому мобілізація стала темою, яку уникають на Банковій?

Проблему нестачі людей у війську, за словами Казаріна, уже не приховати, але чітких пояснень від перших осіб держави суспільство майже не чує. Водночас тема з нападами на працівників територіальних центрів комплектування звучить публічно, але без системної позиції згори. Через це мобілізація перетворюється на найгостріше питання, яке кожен обговорює, але яке мало хто хоче озвучувати вголос.

З мобілізацією у нас справді є величезні проблеми,

– сказав Казарін.

Він пояснив, що причина не лише в самій непопулярності теми, а в тому, що її намагаються не торкатися, аби не втрачати рейтинг. Якби президент опікувався мобілізацією, вона, на його думку, регулярно звучала б у зверненнях і супроводжувалася б зрозумілою державною політикою. Зокрема, ішлося б і про відповідальність для тих, хто ігнорує повістки.

Президент повністю ігнорує цю тему, мобілізація рейтингово непопулярна,

– зазначив Казарін.

У результаті, за його словами, найнепопулярнішу тему "спускають" на військових, і саме вони змушені тягнути її на собі. Він додав, що людей доводиться шукати на вулицях і доставляти до територіальних центрів комплектування, бо рішення на рівні центральної та місцевої влади не стають системними. Це, на його думку, і загострює ситуацію довкола мобілізації.

У центральної влади досі є спокуса думати, що якщо не сьогодні, то за пів року все закінчиться,

– сказав Казарін.

За його словами, ніби знову і знову виникає думка: якщо не зараз, то "за пів року" все може завершитися, а отже непопулярні теми можна відкладати. Через це мобілізація, яка боляче б'є по рейтингах, не стає темою публічної політики перших осіб держави.

