Но это не означает, что ученики будут учиться до конца июня. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.
Будут ли учиться ученики в Украине летом?
Чиновница отметила, что Кабмин только официально определил границы учебного года. Зато школы имеют автономию и могут сами принимать решения.
Блэкауты неоднородны по всей территории Украины. В западных и центральных регионах реже продолжали каникулы, чем в Киеве или в прифронтовых регионах. Поэтому сейчас мы не видим необходимости продолжать год еще больше чем до конца июня,
– уточнила заместитель Лисового.
И добавила, что МОН будет анализировать ситуацию, в частности в энергетике.
Решение могут измениться весной. Но сейчас границы учебного года – до конца июня,
– сообщила Кузьмичева.
В сложных условиях школы, по словам чиновницы, организуют дистанционное обучение. В частности с применением асинхронного подхода.
Интересно! Асинхронный подход в рамках дистанционного обучения предусматривает взаимодействие между учителями и учениками с задержкой во времени. При этом применяют интерактивные образовательные платформы, электронную почту, форумы, соцсети и т.д., уточняет Osvita.ua.
Заместитель министра объяснила: например, у ребенка дома включили свет, он смог получить необходимую информацию на определенной платформе, выполнить задание и разместить ее там. Учитель взамен, когда у него дома будет свет, сможет зайти на эту платформу и проверить это задание.
Если этого недостаточно, школы могут продолжать обучение в июне в том формате, который является лучшим именно для этого учебного заведения, общины или региона,
– отметила чиновница.
Могут ли перенести весенние каникулы?
Заместитель Лисового также объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней весенними (каникулами, – ред.),
– уточнила она.
И подчеркнула, что продолжение обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех общинах. В случае необходимости решение о переносе каникул примут. Сейчас нет необходимости.
Как учатся ученики в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике правительство согласовало временное прекращение очного обучения в детсадах, школах, училищах, колледжах и вузах.
- Учебные заведения переходили на дистанционное обучение или же устраивали каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.
- Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявляла, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжению обучения в июне 2026 года. Ведь в Украине в январе из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводили каникулы в учебных заведениях или переводили учеников на дистанционку.