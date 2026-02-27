Каникулы в школах города продлятся с 25 по 29 марта. Об этом сообщает Тернопольский городской совет.

Почему продолжительность каникул сократили?

Такое решение приняли из-за дополнительных зимних каникул. Зимой тернопольские ученики отдыхали еще и в январе. Тогда из-за сложной ситуации в энергетике страны и вражеских атак зимние каникулы для учеников в городе продолжили.

В горсовете при этом сообщили, что эту дополнительную неделю зимних каникул школьники в Тернополе будут отрабатывать по субботам. Также частично сокращают продолжительность весеннего отдыха детей.

Для этого предусмотрено три рабочие субботы, а также два дня с весеннего отдыха. Так, вместо запланированного периода с 23 по 29 марта, весенние каникулы продлятся с 25 марта,

– уточнили в городском совете.

Даты субботнего обучения каждая школа в Тернополе будет определять самостоятельно. Чиновники говорят, что это решение позволит выполнить учебные программы полностью и обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Могут ли в регионах менять даты каникул в школах?

Педагогический совет каждой школы может сам устанавливать структуру и продолжительность учебного года. Также определять организацию обучения, расписание, даты каникул и тому подобное.

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью УП акцентировала, что этот учебный год официально продлится до конца июня 2026 года. И добавила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней весенними (каникулами, – ред.),

– уточнила она.

