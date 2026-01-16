Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке. Она считает, что во время режима чрезвычайной ситуации в энергетике оптимальным вариантом будут каникулы до конца января в общинах с критической ситуацией.
Смотрите также Дистанционка, очное обучение или каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли в регионах
Что советует омбудсмен?
Она считает, что стоит организовать и пришкольные лагеря для детей в отдельных школах.
Почему не дистанционное обучение? Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учеников. Педагоги также имеют трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение к педагогам сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение,
– считает Лещик.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
И добавила, что учителя, привлечены к дежурствам в "Пунктах несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия.
Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом,
– отметила омбудсмен.
Также она отметила, что можно организовать активности (кружки, секции) и предоставление консультаций по отдельным предметам.
Смотрите также Как будут учиться ученики школ и профтехов в Житомире
Какие изменения в учебном процессе?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В Киеве ранее согласовали каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.