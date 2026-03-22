Есть школы, которые организуют отдых для учеников в апреле. Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Украины, рассказывает 24 Канал.

Кто определяет даты весенних каникул в школах?

Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины. Даты и продолжительность отдыха могут определять на местах. Это в полномочиях педагогического совета каждого учебного заведения. Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. На местах также должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Когда весенние каникулы в школах Украины?

Весенние каникулы в школах Украины состоятся в разные даты. При этом не только в марте, а в апреле. Все зависит от региона или города, или даже от отдельной школы. Есть учебные заведения, которые не будут отпускать детей на отдых этой весной.

В основном ученики будут отдыхать от учебы неделю. Большинство не будет учиться с 23 марта по 29 марта 2026 года.

Киев

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказывал в эфире Киев24, что столичные школьники таки пойдут на отдых этой весной. Он стартует 23 марта и продлится неделю. Однако летом школьники будут догонять пропущенное. Все же в городе наработают комфортный для этого режим.

Львов

Большинство учеников Львова идет на весенние каникулы с 23 марта. Отдых от учебы продлится в основном неделю. На Пасху ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных, сообщили в ЛГС. Подробный график здесь.

Хмельницкий

В школах Хмельницкого весенние каникулы стартуют 23 марта и продлятся по 29 марта. В общинах области даты весеннего отдыха учеников различаются. В части школ их вообще отменили, сообщила ZAXID.NET пресс-служба департамента образования и науки Хмельницкой ОГА.

Житомир

Ученики в Житомире будут отдыхать с 21 по 29 марта.

Ровно

Весенние каникулы в школах Ровно начнутся 23 марта и продлятся до 29 марта.

Волынь

В большинстве лицеев и гимназий Волынской области весенние каникулы стартуют 22 марта. Продлится неделю.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске весенние каникулы продлятся с 23 по 27 марта.

Черновцы

В большинстве школ Черновцов весенние каникулы начнутся 23 – 24 марта и продлятся в основном неделю.

