И даже – в разные месяцы: в марте или апреле. В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, когда весенние каникулы запланировали для школьников города Льва.

Смотрите также Отдыхать будут не все и в разные месяцы: когда каникулы в школах Ровенской области и Волыни

Когда весенние каникулы в школах Львова?

Большинство учеников Львова пойдет на весенние каникулы с 23 марта. Отдых от учебы продлится в основном неделю.

На Пасху ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных,

– сообщили в ЛГС.

Заметим, что решение о том, когда идти на каникулы и сколько они будут длиться, принимают на местах.

Интересно Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Когда будут весенние каникулы в разных учебных заведениях – можно ознакомиться в таблице ниже.

Галицкий район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника" 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля. 2 Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля 3 Лицей "Галицкий" Львовского городского совета 23 –29 марта

13 апреля 4 Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 5 Начальная школа №4 Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 апреля и 13 апреля 6 Средняя общеобразовательная школа №9 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 7 Лицей №10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета 02 – 06 апреля; 10 – 14 апреля 8 Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 9 Лицей №28 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 10 Средняя общеобразовательная школа №34 им. М. Шашкевича г. Львова 02 –06 марта 09 –14 апреля 11 Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля 4 – 10 мая 12 Лицей №52 Львовского городского совета 23 – 25 февраля 09 – 14 апреля 13 Средняя общеобразовательная школа №62 23 – 27 марта 10 апреля и 13 апреля 14 Заведение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец 23 – 27 марта 10 – 13 апреля

Франковский район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Лицей №2 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 2 Лицей №5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета 23 – 27 марта; 11 – 13 апреля 3 Лицей №17 Львовского городского совета 23 – 27 марта 11 – 13 апреля 4 Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета 23 – 29 марта. 10 – 13 апреля. 5 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 6 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 7 Лицей №45 Львовского городского совета 23 февраля – 01 марта 08 – 14 апреля 8 Лицей №46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета 16 – 22 марта 10 – 13 апреля 9 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 10 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 11 Лицей №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета 26 – 27 марта 10 – 13 апреля 12 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова 26 – 29 марта 10 –13 апреля 13 Лицей №66 Львовского городского совета 25 –29 марта 10 – 13 апреля 14 Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета 18 – 22 марта 10 – 14 апреля 15 Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета 23 – 29 марта 16 Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 17 Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 18 Лицей "Европейский" Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 19 Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета 23 – 27 марта 20 Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля 21 Лицей "Надежда" Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 – 13 апреля >

Сиховский район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 2 Средняя общеобразовательная школа №13 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 3 Средняя общеобразовательная школа №32 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля 4 Средняя общеобразовательная школа №72 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 5 Средняя общеобразовательная школа №73 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 6 Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской 23 –27 марта; 10 апреля и 13 апреля 7 Средняя общеобразовательная школа №86 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 8 Средняя общеобразовательная школа №90 23 – 27 марта; 10 апреля и 13 апреля 9 Лицей №93 Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 апреля и 13 апреля 10 Средняя общеобразовательная школа №95 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 11 Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1 23 –27 марта 10 –13 апреля 12 Средняя общеобразовательная школа №98 г.Львова 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 13 Лицей "Орияна" Львовского городского совета 23 – 29 марта 13 апреля 14 Лицей "Интеллект" Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 15 Лицей "Сиховский" Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 апреля и 13 апреля 16 Лицей №80 Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 апреля и 13 апреля 17 Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета 23 – 27 марта 09 – 13 апреля 18 Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 19 Гимназия "Тривита" Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 апреля, 13 апреля 20 Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких" 23 – 27 марта 10 апреля и 13 апреля

Лычаковский район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Лицей №6 Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 2 Лицей "Львовский" Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 3 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 4 Лицей №8 Львовского городского совета 09 – 15 марта 09 – 14 апреля 5 Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета 09 – 15 марта 09 – 14 апреля 6 Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения 25 – 27 марта 10 – 13 апреля 7 Лицей №21 Львовского городского совета 23 – 27 марта 09 – 14 апреля 8 Лицей №24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета 02 – 05 апреля, 06 апреля; 13 апреля 9 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 10 Лицей №37 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 апреля; 13 апреля 11 Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 12 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 13 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 14 Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова 23 – 27 марта 10 апреля; 13 апреля 15 Лицей №70 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 апреля; 13 апреля 16 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71 Львовского городского совета Львовской области 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 17 Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82 Львовского городского совета Львовской области 23 – 27 марта 10 апреля; 13 апреля 18 Лицей "Просвита" Львовского городского совета 16 – 21 марта 10 – 13 апреля 19 Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 20 Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 21 Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова 23 – 27 марта; 10 апреля; 13 апреля 22 Подборцовский лицей Львовского городского совета 23 – 27 марта 23 Лисиничевская гимназия Львовского городского совета 23 – 27 марта; 10 апреля; 13 апреля

Шевченковский район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова 02 – 08 марта 10 – 13 апреля 2 Средняя общеобразовательная школа №22 им. В. Стефаника г. Львова 06 – 13 апреля 3 Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 4 Средняя общеобразовательная школа №30 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 5 Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 6 Лицей №38 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 7 Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43 Львовского городского совета Львовской области 02 – 06 марта; 10 – 13 апреля 8 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 им. Т.Г. Шевченко 23 – 27 марта, 10 – 13 апреля 9 Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова 23 –27 апреля 10 – 13 апреля 10 Начальная школа №53 Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 11 Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 12 Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова 23 – 27 марта 10 апреля, 13 апреля 13 Лицей №57 имени Короля Даниила Львовского городского совета 09 – 14 апреля 14 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова 23 – 27 марта 10 апреля, 13 апреля 15 Лицей №81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета 26 – 29 марта, 10 – 13 апреля 16 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова 02 – 08 марта 09 – 14 апреля 17 Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова 23 – 27 марта; 10 апреля, 13 апреля 18 Лицей №94 Львовского городского совета 09 – 14 апреля 19 Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова 26 – 29 марта 10 – 13 апреля 20 Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова 26 – 29 марта 10 – 13 апреля 21 Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 22 Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа –Львовский экономический лицей" 16 – 22 марта; 10 – 13 апреля 23 Львовская юридическая гимназия 23 – 27 марта; 10 – 13 апреля 24 Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий –Львовский технологический лицей" 23 – 29 марта 09 – 14 апреля 25 Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета 16 – 20 марта; 10 – 13 апреля 26 Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета 25 – 27 марта 11 – 13 апреля 27 Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 -13 апреля 28 Грядовская гимназия Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 – 13 апреля 29 Зарудцивская гимназия Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 30 Малеховская гимназия Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 –13 апреля 31 Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 – 13 апреля

Железнодорожный район

№ Название учебного заведения Весенние каникулы 1 Лицей №15 Львовского городского совета 23 – 27 марта; 13 – 14 апреля 2 Лицей №18 Львовского городского совета 09 – 14 апреля 3 Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова 25 февраля – 01 марта 4 Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка 11 – 14 апреля 5 Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств 23 – 29 марта, 10 – 13 апреля 6 Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова 21 – 29 марта 11 – 12 апреля 7 Лицей "Гроно" Львовского городского совета 28 – 08 марта, 09 – 13 апреля 8 Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова 16 – 20 марта 09 – 13 апреля 9 Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова 02 – 08 марта 09 – 13 апреля 10 Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова 23 – 29 марта; 10 – 13 апреля 11 Лицей №74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета 09 – 13 марта 09 – 13 апреля 12 Лицей №75 имени Леси Украинки Львовского городского совета 08 – 13 апреля 13 Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности 25 – 27 марта 13 апреля 14 Львовская гимназия "Евшан" 16 – 22 марта 09 – 12 апреля 15 Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 23 – 28 марта 10 – 13 апреля 16 Начальная школа "Арника" Львовского городского совета 23 – 27 марта 10 – 13 апреля 17 Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 апреля, 13 апреля 18 Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета 23 – 29 марта 10 апреля, 13 апреля 19 Рясне-Русский лицей Львовского городского совета 23 – 27 марта; 09 – 13 апреля

Интересно В 31 учебном заведении в Волынской области весенних каникул не будет через длительные зимние. Об этом сообщила Суспильному начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк.

Когда весенние каникулы в школах Украины?