І навіть – у різні місяці: у березні або квітні. У пресслужбі Львівської міськради повідомили, коли весняні канікули запланували для школярів міста Лева.
Коли весняні канікули у школах Львова?
Більшість учнів Львова піде на весняні канікули з 23 березня. Відпочинок від навчання триватиме здебільшого тиждень.
На Великдень учні також матимуть кілька додаткових вихідних,
– повідомили в ЛМР.
Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, ухвалюють на місцях.
Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Коли будуть весняні канікули у різних закладах освіти – можна ознайомитись у таблиці нижче.
Галицький район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня.
|2
|
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня
|3
|
Ліцей «Галицький» Львівської міської ради
|
23 –29 березня
|
4
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|5
|
Початкова школа №4 Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 квітня та 13 квітня
|6
|
Середня загальноосвітня школа №9
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|7
|
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради
|
02 – 06 квітня;
10 – 14 квітня
|8
|
Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|9
|
Ліцей №28 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|10
|
Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова
|
02 –06 березня
09 –14 квітня
|11
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня
4 – 10 травня
|12
|
Ліцей №52 Львівської міської ради
|
23 – 25 лютого
09 – 14 квітня
|13
|
Середня загальноосвітня школа №62
|
23 – 27 березня
10 квітня та 13 квітня
|14
|
Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
Франківський район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Ліцей №2 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|2
|
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
11 – 13 квітня
|3
|
Ліцей №17 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
11 – 13 квітня
|4
|
Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня.
10 – 13 квітня.
|5
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|6
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|7
|
Ліцей №45 Львівської міської ради
|
23 лютого – 01 березня
08 – 14 квітня
|8
|
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради
|
16 – 22 березня
10 – 13 квітня
|9
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|10
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|11
|
Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради
|
26 – 27 березня
10 – 13 квітня
|12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова
|
26 – 29 березня
10 –13 квітня
|13
|
Ліцей №66 Львівської міської ради
|
25 –29 березня
10 – 13 квітня
|14
|
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради
|
18 – 22 березня
10 – 14 квітня
|15
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
|16
|
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|17
|
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|18
|
Ліцей «Європейський» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|19
|
Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
|20
|
Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня
|21
|
Ліцей «Надія» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
>
Сихівський район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|2
|
Середня загальноосвітня школа №13
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|3
|
Середня загальноосвітня школа №32
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня
|4
|
Середня загальноосвітня школа №72
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|5
|
Середня загальноосвітня школа №73
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|6
|
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
23 –27 березня;
10 квітня та 13 квітня
|7
|
Середня загальноосвітня школа №86
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|8
|
Середня загальноосвітня школа №90
|
23 – 27 березня;
10 квітня та 13 квітня
|9
|
Ліцей №93 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 квітня та 13 квітня
|10
|
Середня загальноосвітня школа №95
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|11
|
Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1
|
23 –27 березня
10 –13 квітня
|12
|
Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|13
|
Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
13 квітня
|14
|
Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|15
|
Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 квітня та 13 квітня
|16
|
Ліцей №80 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 квітня та 13 квітня
|17
|
Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
09 – 13 квітня
|18
|
Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|19
|
Гімназія «Тривіта» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 квітня, 13 квітня
|20
|
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»
|
23 – 27 березня
10 квітня та 13 квітня
Личаківський район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Ліцей №6 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|2
|
Ліцей «Львівський» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|3
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|4
|
Ліцей №8 Львівської міської ради
|
09 – 15 березня
09 – 14 квітня
|5
|
Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради
|
09 – 15 березня
09 – 14 квітня
|6
|
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання
|
25 – 27 березня
10 – 13 квітня
|7
|
Ліцей №21 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
09 – 14 квітня
|8
|
Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради
|
02 – 05 квітня,
06 квітня; 13 квітня
|9
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|10
|
Ліцей №37 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 квітня; 13 квітня
|11
|
Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|13
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|14
|
Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 квітня; 13 квітня
|15
|
Ліцей №70 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 квітня; 13 квітня
|16
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|17
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області
|
23 – 27 березня
10 квітня; 13 квітня
|18
|
Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради
|
16 – 21 березня
10 – 13 квітня
|19
|
Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|20
|
Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|21
|
Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова
|
23 – 27 березня;
10 квітня; 13 квітня
|22
|
Підбірцівський ліцей Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
|23
|
Лисиничівська гімназія Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
10 квітня; 13 квітня
Шевченківський район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова
|
02 – 08 березня
10 – 13 квітня
|2
|
Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова
|
06 – 13 квітня
|3
|
Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|4
|
Середня загальноосвітня школа №30
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|5
|
Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|6
|
Ліцей №38 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|7
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області
|
02 – 06 березня;
10 – 13 квітня
|8
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка
|
23 – 27 березня,
10 – 13 квітня
|9
|
Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова
|
23 –27 квітня
10 – 13 квітня
|10
|
Початкова школа №53 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|11
|
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|12
|
Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 квітня, 13 квітня
|13
|
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради
|
09 – 14 квітня
|14
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова
|
23 – 27 березня
10 квітня, 13 квітня
|15
|
Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради
|
26 – 29 березня,
10 – 13 квітня
|16
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова
|
02 – 08 березня
09 – 14 квітня
|17
|
Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова
|
23 – 27 березня;
10 квітня, 13 квітня
|18
|
Ліцей №94 Львівської міської ради
|
09 – 14 квітня
|19
|
Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова
|
26 – 29 березня
10 – 13 квітня
|20
|
Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова
|
26 – 29 березня
10 – 13 квітня
|21
|
Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|22
|
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа –Львівський економічний ліцей»
|
16 – 22 березня;
10 – 13 квітня
|23
|
Львівська правнича гімназія
|
23 – 27 березня;
10 – 13 квітня
|24
|
Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій –Львівський технологічний ліцей»
|
23 – 29 березня
09 – 14 квітня
|25
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради
|
16 – 20 березня;
10 – 13 квітня
|26
|
Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради
|
25 – 27 березня
11 – 13 квітня
|27
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 -13 квітня
|28
|
Грядівська гімназія Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
|29
|
Зарудцівська гімназія Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|30
|
Малехівська гімназія Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 –13 квітня
|31
|
Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 – 13 квітня
Залізничний район
|№
|Назва закладу освіти
|Весняні канікули
|1
|
Ліцей №15 Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
13 – 14 квітня
|2
|
Ліцей №18 Львівської міської ради
|
09 – 14 квітня
|3
|
Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова
|
25 лютого – 01 березня
|4
|
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|
11 – 14 квітня
|5
|
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|
23 – 29 березня,
10 – 13 квітня
|6
|
Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова
|
21 – 29 березня
11 – 12 квітня
|7
|
Ліцей «Гроно» Львівської міської ради
|
28 – 08 березня,
09 – 13 квітня
|8
|
Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова
|
16 – 20 березня
09 – 13 квітня
|9
|
Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова
|
02 – 08 березня
09 – 13 квітня
|10
|
Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова
|
23 – 29 березня;
10 – 13 квітня
|11
|
Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради
|
09 – 13 березня
09 – 13 квітня
|12
|
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради
|
08 – 13 квітня
|13
|
Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|
25 – 27 березня
13 квітня
|14
|
Львівська гімназія «Євшан»
|
16 – 22 березня
09 – 12 квітня
|15
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
23 – 28 березня
10 – 13 квітня
|16
|
Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради
|
23 – 27 березня
10 – 13 квітня
|17
|
Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 квітня, 13 квітня
|18
|
Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради
|
23 – 29 березня
10 квітня, 13 квітня
|19
|
Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради
|
23 – 27 березня;
09 – 13 квітня
Коли весняні канікули у школах України?
- Весняні канікули у школах України будуть у межах різних дат. Є школи, де не буде канікул цієї весни.
- Попередньо учні відпочиватимуть від навчання тиждень.
- Не вчитимуться здебільшого з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.