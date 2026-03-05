Детали сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Об этом информирует Киев24 в телеграмме.

Когда весенние каникулы в школах Киева?

Мондриевский заявил, что чиновники понимают и видят, что каникулы столичным ученикам нужны. Традиционно будут отдыхать ученики в последнюю неделю марта.

С 21 марта (пятница), но формально с 23 марта (понедельник). Неделя каникул будет детям – 10 дней, если с выходными,

– заявил заместитель председателя КГГА.

И добавил, что летом ученики будут догонять пропущенное. Однако наработают тот режим, который будет комфортным и эффективным и для детей, и для педагогов, и для родителей.

К слову, этот учебный год стартовал 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.

Что известно об образовательной ситуации в Киеве?