Детали сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Об этом информирует Киев24 в телеграмме.
Смотрите также Отдыхать будут не все: когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году
Когда весенние каникулы в школах Киева?
Мондриевский заявил, что чиновники понимают и видят, что каникулы столичным ученикам нужны. Традиционно будут отдыхать ученики в последнюю неделю марта.
С 21 марта (пятница), но формально с 23 марта (понедельник). Неделя каникул будет детям – 10 дней, если с выходными,
– заявил заместитель председателя КГГА.
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
И добавил, что летом ученики будут догонять пропущенное. Однако наработают тот режим, который будет комфортным и эффективным и для детей, и для педагогов, и для родителей.
К слову, этот учебный год стартовал 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.
Смотрите также Будут ли весенние каникулы в школах Луцка и Хмельницкого
Что известно об образовательной ситуации в Киеве?
- Зимние каникулы в школах Киева стартовали 25 декабря 2025 года и продолжались до 11 января 2026 года.
- Однако в столице из-за кризисной энергетической ситуации объявляли дополнительные каникулы с 19 января по 1 февраля.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что эти каникулы продлили благодаря весенним и неделе летних каникул.
- При этом добавил, что учебный год в школах Киева завершится не позднее чем 1 июля.
- Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявляла, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжения обучения в июне 2026 года.
- Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
- Если зимние каникулы были продлены, это время можно компенсировать весенними каникулами.