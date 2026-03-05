Деталі повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Про це інформує Київ24 у телеграмі.
Коли весняні канікули у школах Києва?
Мондриївський заявив, що чиновники розуміють і бачать, що канікули столичним учням потрібні. Традиційно відпочиватимуть учні в останній тиждень березня.
З 21 березня (п'ятниця), але формально з 23 березня (понеділок). Тиждень канікул буде дітям – 10 днів, якщо з вихідними,
– заявив заступник голови КМДА.
І додав, що влітку учні наздоганятимуть пропущене. Однак напрацюють той режим, який буде комфортним і ефективним і для дітей, і для педагогів, і для батьків.
До слова, цей навчальний рік стартував 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.
Що відомо про освітню ситуацію у Києві?
- Зимові канікули у школах Києва стартували 25 грудня 2025 року і тривали до 11 січня 2026 року.
- Однак у столиці через кризову енергетичну ситуацію оголошували додаткові канікули з 19 січня до 1 лютого.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ці канікули продовжили завдяки весняним та тижню літніх канікул.
- При цьому додав, що навчальний рік у школах Києва завершиться не пізніше ніж 1 липня.
- Нагадаємо, що освітній омбудсмен Надія Лещик заявляла, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року.
- Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
- Якщо зимові канікули були продовжені, цей час можна компенсувати весняними канікулами.