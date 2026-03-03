У деяких містах чи і школах можуть скасувати весняні канікули для школярів. 24 Канал при цьому розповідає, чи підуть відпочивати учні у Хмельницькому та у Луцьку.

Дивіться також У школах одного з облцентрів скоротили весняні канікули

Чи скасують канікули у школах Хмельницького?

У школах Хмельниччини не планують скасовувати весняні канікули чи продовжувати навчання влітку. Про це Суспільному розповіли у Департаменті освіти та науки Хмельницької ОДА.

Чиновники нагадують, що навчання у школах не може тривати менше ніж 175 навчальних днів. Водночас навчальний рік, відповідно до закону, має завершитися до 1 липня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

У Хмельницькій ОДА при цьому зазначають, що школи можуть гнучко формувати графік занять і канікул. Також коригувати структуру навчального року у межах визначених законом строків, зважаючи на безпекову та енергетичну ситуацію та погодні умови.

Так, у Хмельницькій області школи наразі завершують навчальний рік із дотриманням термінів, передбачених законодавством.

Дивіться також Учні можуть вчитися влітку, а весняних канікул не буде: у МОН розповіли про зміну рішень

Чи будуть весняні канікули у школах Луцька?

У Луцьку змінювати графік навчання не планують, повідомив misto.media очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Весняні канікули для школярів триватимуть з 23 березня до 29 березня,

– зазначив він.

Навчання для учнів завершиться 31 травня. До 30 червня планують завершити усі організаційні процеси.

Літні канікули стартують з 1 липня і триватимуть до 1 вересня,

– уточнив чиновник.

Зверніть увагу! Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю УП акцентувала, що цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. Однак школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Коли будуть весняні канікули у школах України?