В июне в школах будут проводить дополнительные занятия. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Когда последний звонок в школах Киева?

Чиновник заявил, что в Киеве работают более 63 тысяч педагогов и получают образование около 400 тысяч учеников и студентов. Несмотря на кризис в энергетике и ситуацию с безопасностью, школы адаптировались к ситуации. Все же ученикам будут помогать наверстать образовательные потери.

Именно поэтому в июне мы усиливаем дополнительные занятия, кружки и программы поддержки,

– уточнил заместитель главы КГГА.

Он также уточнил, что ученики 11 классов в мае будут учиться в рамках измененного формата, ведь в этом месяце стартует НМТ. Так, школы в случае необходимости могут переходить на индивидуально-групповые модели.

Будет ли обучение в июне?

В июне в школах будут проводить занятия для преодоления образовательных потерь. Также организуют мероприятия для психологической поддержки учащихся, учебные практики по "Защите Украины", тренинги по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защиты, обучение по цифровой грамотности.

Также будут действовать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.

Обратите внимание! Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.

Когда выпускники получат документы об образовании?

Документы об образовании в школах Киева планируют выдавать с учетом требований безопасности. Свои свидетельства выпускники разных звеньев получат:

об окончании 4 класса – с 1 по 5 июня;

об окончании 9 класса – с 8 по 12 июня;

об окончании 11 класса – с 19 по 26 июня.

Когда были каникулы в школах Киева?

Весенние каникулы в школах Киева начались 23 марта и продолжались неделю. Летом школьники должны догонять пропущенное.