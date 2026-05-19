Навіть у межах одного міста. 24 Канал при цьому розповідає, коли підуть на відпочинок від навчання учні у Львові.

Чи відрізняються дати канікул у школах Львова?

Львівська міська рада вже склала детальний графік літнього відпочинку учнів у місті. У ЛМР розповіли ZAXID.NET дати літніх канікул у всіх школах громади.

У раді кажуть, що кожна школа може сама визначати, коли відпускати дітей на канікули. Тож дати завершення навчального року у школах міста відрізняються.

Більшість шкіл міста Лева відпустить учнів на канікули влітку цьогоріч на початку червня. Однак є кілька закладів середньої освіти, у яких цей навчальний рік завершиться ще наприкінці травня.

Коли учні у Львові підуть на літні канікули?

Так, до прикладу, у Львівській академічній гімназії при національному університеті "Львівська політехніка" літні канікули починаються 5 червня. А у Початковій школі №4 Львівської міської ради – 29 травня.

Середня загальноосвітня школа №27 Львова імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького відпускає учнів на літні канікули 2 червня, а Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов – 12 червня.

Детальний графік відпочинку учнів у Львові влітку дивіться нижче.

Коли почнуться літні канікули 2026 у школах Львова: графік

Коли школярі у Львові ходили на канікули протягом року?

Графіки осінніх, зимових та весняних канікул у школах Львова також були різними.

Більшість школярів у місті Лева пішли на весняні канікули 23 березня. Відпочивали близько тижня.

Осінні канікули для більшості учнів львівських шкіл стартували в останній тиждень жовтня.

Зимові канікули у школах міста були довшими.

До слова, заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова раніше пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Хто визначає дати канікул у школах?

Цей навчальний рік у школах нашої держави стартував 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.

Дати та тривалість відпочинку можуть визначати на місцях. Це є у повноваженні педагогічної ради школи.

Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. На місцях також повинні зважати на безпекову та енергетичну ситуацію.