Як провести час на весняних канікулах, щоб вони запам'яталися надовго, розповідає 24 Канал.
Як цікаво провести канікули?
На календарі – кінець березня, а це час весняних канікул у школах. Саме цього тижні більшість школярів відпочиває від уроків. Але в жодному разі це не означає, що час варто провести абияк. Весняна погода сприяє тому, щоб якомога більше часу провести на вулиці, з друзями та з користю. Ось кілька порад, як провести час насичено.
Складіть собі список справ на які не вистачало часу, чи що б ви хотіли спробувати і розподіліть на кожен день. Вдоскональте свої навички, знайдіть свою родзинку:
- прочитати книжку,
- подивитися фільми чи серіал,
- знайти своє хобі чи більше дізнатися про нього,
- почати колекціонувати чи поповнити свою колекцію,
- підібрати весняні образи,
- послухати музику різних стилів,
- вивчити вітання та прощання на кількох мовах,
- дізнатися про породи тварин, марки машин, біографію цікавої особистості,
- напишіть собі листа з мріями та бажаннями, прочитайте його влітку і перевірте, що збулося.
Час з друзями – це теж важливо, але проведіть його активно і насичено:
- Підіть на спортивний майданчик пограйте у футбол, волейбол, баскетбол.
- Покатайтеся на велосипеді, роликах, самокатах.
- Погуляйте в парку, зробіть цікаві світлини чи цікаве пізнавальне відео.
- Пограйте в настільні ігри.
- Влаштуйте пікнік.
Час сісти на велики / Freepik
В цей час кінотеатри готують прем'єри молодіжних чи родинних фільмів. Гарна нагода піти на сеанс друзями, крім того, ранкові і денні сеанси дешевші.
Не забувайте про музеї – сьогодні це цікаві пізнавальні простори, які пропонують для школярів тематичні екскурсії, майстерки, знайомства чи інтерактиви. А хто не був жодного разу у музеях свого міста – якраз гарний час для цього.
Чимало освітніх та розважальних центрів на цей час пропонують денні табори для дітей різного віку, в яких вміло поєднуються навчання та розваги. Це чудова нагода спробувати щось нове – програмування, театральний гурток, освоїти певне ремесло (гончарство, різьблення, вишивку, ткацтво), спробувати себе у ролі художника чи кулінара.
Навчальні заклади для старшокласників у цей час влаштовують Дні відкритих дверей – гарна нагода познайомитися з вишем та викладачами, щоб переконатися у правильності свого вибору.
Якщо дитина відвідує спортивні секції, то на цей час, зазвичай, заплановані різноманітні поїздки, екскурсії, активності – не пропустіть нагоду провести час у колі своїх однодумців та побачити щось нове.
Важливо! Серед корисних справ – долучіться до міських "суботників" чи екологічних акцій. У березні у багатьох населених пунктах влаштовують толоки з прибирання та облаштування території. Будьте серед тих, хто прибере берег водойми, міський парк, облаштує територію біля багатоквартирного будинку, посадить дерево.
Долучіться до екоакцій / Freepik
Не варто забувати і про якісний час з сім'єю. Родинний пікнік, фотосесія, виїзд у ліс помилуватися первоцвітами, більше дізнатися про роботу батьків, влаштувати вечори хімічних дослідів, кулінарії, настільних ігор, облаштування городу на підвіконні, влаштувати вечір сімейних оповідок, хобі чи розповідей про мрії.
І не забувайте – скоро Великдень. Якщо любите це свято, то канікули гарний час, щоб до нього підготуватися: – підберіть декор для дому, складіть меню, спробуйте зробити писанку, задекоруйте кошик, знайдіть новий рецепт паски. А ще ближче – Вербна неділя, тому можна завчасно зробити букети з вербових котиків. Верба саме цвіте і її можна заготовити самотужки.
Оберіть щось одне чи багато, головне – що б цей час був цікавим для вас.