Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Где продлят зимние каникулы в Киеве?

Юлия Свириденко отметила, что Министерство образования и науки Украины и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы в украинской столице до 1 февраля 2026 года. В то же время соответствующее решение не распространяется на детские сады.

МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года - в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе,

– написала премьер-министр.

Какие решения приняли относительно зимних каникул в других городах Украины?