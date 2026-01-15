Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
К теме "Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки
Где продлят зимние каникулы в Киеве?
Юлия Свириденко отметила, что Министерство образования и науки Украины и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы в украинской столице до 1 февраля 2026 года. В то же время соответствующее решение не распространяется на детские сады.
МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года - в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе,
– написала премьер-министр.
Какие решения приняли относительно зимних каникул в других городах Украины?
Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.
В Днепре из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры с 12 по 16 января включительно некоторые учебные заведения перевели на дистанционную форму обучения. Школы, гимназии и лицеи в указанный период будут работать дистанционно.
А Одесская ОВА рекомендовала учебным заведениям области временно перейти на дистанционный формат работы с 9 по 19 января. Или же продлить зимние каникулы на этот период.