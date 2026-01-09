Финальные решения принимают на местах. Многие учебные заведения таки переводят на дистанционный формат обучения, отмечает 24 Канал.
Смотрите также Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли в регионах
Как реагируют украинцы на решение чиновников?
Украинцы активно отреагировали на решение об изменениях. В частности, относительно изменения очного формата обучения на дистанционный. Свои мысли они оставили под сообщением в фейсбуке к сообщению Osvita.ua.
Вот что написали:
Какое дистанционное обучение при таких графиках отключения? Или может они не будут отключать свет?
А просто подарить детям неделю дополнительных каникул?
Раньше приостанавливали учебный процесс при -20. Сейчас мороз обещают до -10. Зачем себя обманывать: в домах света нет 7 часов подряд, дадут на 3 часа и снова на 4 часа нет света. Нет света – нет тепла, нет интернета. Какая "дистанционка"? Где возьмется тот интернет?
Люди возмущаются не потому, что отменяется или переносится начало обучения. Люди возмущаются, что без света проводить дистанционное обучение – это бессмысленно. Как это воплощать родителям? А учителям? Образовательные потери невероятных масштабов, а мы и дальше копаем пропасть.
Дистанционное обучение с графиками отключения 2/2? Не смешите!
А как будут дети учиться без света?
Как родители реагируют на изменения в образовательном процессе / скриншот
Смотрите также Школы Киева меняют формат обучения из-за непогоды и атак: что ждет учеников
Как будут учиться ученики в Украине?
- Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
- Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
- Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
- Решение принимают безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
- В частности, общины согласовывают продление каникул и перевод учеников и студентов на дистанционку.