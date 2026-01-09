Финальные решения принимают на местах. Многие учебные заведения таки переводят на дистанционный формат обучения, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли в регионах

Как реагируют украинцы на решение чиновников?

Украинцы активно отреагировали на решение об изменениях. В частности, относительно изменения очного формата обучения на дистанционный. Свои мысли они оставили под сообщением в фейсбуке к сообщению Osvita.ua.

Вот что написали:

Какое дистанционное обучение при таких графиках отключения? Или может они не будут отключать свет?

А просто подарить детям неделю дополнительных каникул?

Раньше приостанавливали учебный процесс при -20. Сейчас мороз обещают до -10. Зачем себя обманывать: в домах света нет 7 часов подряд, дадут на 3 часа и снова на 4 часа нет света. Нет света – нет тепла, нет интернета. Какая "дистанционка"? Где возьмется тот интернет?

Люди возмущаются не потому, что отменяется или переносится начало обучения. Люди возмущаются, что без света проводить дистанционное обучение – это бессмысленно. Как это воплощать родителям? А учителям? Образовательные потери невероятных масштабов, а мы и дальше копаем пропасть.

Дистанционное обучение с графиками отключения 2/2? Не смешите!

А как будут дети учиться без света?



Как родители реагируют на изменения в образовательном процессе / скриншот

Смотрите также Школы Киева меняют формат обучения из-за непогоды и атак: что ждет учеников

Как будут учиться ученики в Украине?