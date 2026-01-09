Фінальні рішення ухвалюють на місцях. Чимало закладів освіти таки переводять на дистанційний формат навчання, зазначає 24 Канал.

Як реагують українці на рішення посадовців?

Українці активно відреагували на рішення щодо змін. Зокрема, стосовно зміни очного формату навчання на дистанційний. Свої думки вони залишили під дописом у фейсбуці до допису Osvita.ua.

Ось що написали:

Яке дистанційне навчання при таких графіках відключення? Чи може вони не відключатимуть світло?

А просто подарувати дітям тиждень додаткових канікул?

Раніше призупиняли навчальний процес при -20. Зараз мороз обіцяють до -10. Навіщо себе дурити: в будинках світла немає 7 годин поспіль, дадуть на 3 години і знов на 4 години немає світла. Немає світла – нема тепла, нема інтернету. Яка "дистанційка"? Де візьметься той інтернет?

Люди обурюються не тому, що скасовується або переноситься початок навчання. Люди обурюються, що без світла проводити дистанційне навчання – це безглуздя. Як це втілювати батькам? А вчителям? Освітні втрати неймовірних масштабів, а ми і далі копаємо прірву.

Дистанційне навчання з графіками відключення 2/2? Не смішіть!

А як будуть діти навчатися без світла?



Як батьки реагують на зміни в освітньому процесі / скриншот

Як навчатимуться учні в Україні?