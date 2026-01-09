Відповідне рішення погодила Комісія ТЕБ та НС столиці. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

Дивіться також У Львові продовжили зимові канікули у школах

Як вчитимуться учні у Києві?

У КМВА повідомили, що Комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школярів на більш гнучкий формат навчання. Зокрема, на дистанційку.

Як навчатимуться учні в Україні?