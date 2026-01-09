Відповідне рішення погодила Комісія ТЕБ та НС столиці. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
Як вчитимуться учні у Києві?
У КМВА повідомили, що Комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школярів на більш гнучкий формат навчання. Зокрема, на дистанційку.
Як навчатимуться учні в Україні?
- Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
- Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.
Рішення ухвалюють невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.