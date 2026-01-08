У школах Рівненщини змінюють формат навчання

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Як вчитимуться учні на Рівненщині?

Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА. Таке рішення ухвалили через сильні снігопади, які завтра лише посиляться, заявив посадовець.

В умовах негоди – безпека школярів понад усе,

– акцентував Коваль.

Школам у Рівному також рекомендували організувати дистанційне навчання 9 січня. Це пов'язано зі складними погодними умовами.

Як повідомила Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Марина Пашковська, наразі в області 78% шкіл перебувають на канікулах. Ще 3% – працюють дистанційно, як і працювали. Приблизно 20% працюють очно та змішано.

Чиновниця також нагадала, що школи є автономними – педагогічні ради мають право визначити, в якому форматі будуть навчатися учні.

Як вчитимуться учні у Дніпрі?

У школах Дніпра вирішили продовжити зимові канікули.

Усе через відсутність у місті світла після атаки росіян.