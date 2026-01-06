Рішення ухвалили педагогічні ради закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як вчитимуться учні у Луцьку?

Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, що керівники шкіл озвучили таку пропозицію після завершення зимових канікул на нараді у п'ятницю. Такий формат навчання на три дні погодили з кількох причин.

Буде погіршення температурного режиму, в цілях економії – це перший момент. Друге: розпочався період оголошення тендерів, закупівель на різні послуги. Деякі моменти треба допрацювати цього тижня, щоб діти нормально вийшли на режим офлайн,

– зазначив чиновник.

І додав, що наприкінці минулого року в закладах освіти фіксували збільшення захворюваності серед учнів. Тому це третя причина, через яку запровадили на три дні дистанційне навчання.

До шкіл на навчання учні повернуться у понеділок, 12 січня.

