Про тривалість 2025 – 2026 навчального року розповідає 24 Канал, посилаючись на сторінку Міносвіти.

Що відомо про тривалість навчального року?

Ще 20 серпня 2025 року опубліковано постанову уряду, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України.

Цей документ визначив, що навчальний 2025 – 2026 рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Важливо! Дата 30 червня – не гранична і не обов'язкова, а тому може змінюватися. Фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти. Як-от низка шкіл в Україні змінила дати осінніх канікул на тиждень раніше чи скасувала їх, подовживши зимові.

А кінець навчального року залежить від низки чинників, як повідомляє Освіта.UA, враховуючи:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

Тому точну дату завершення навчання визначає адміністрація закладів освіти. Також вона ухвалює рішення про проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул.

А тому врахуйте – дати та тривалість канікул можуть відрізнятися в різних школах. Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні.

У червні можуть бути організовані консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.