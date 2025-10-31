О продолжительности 2025 – 2026 учебного года рассказывает 24 Канал, ссылаясь на страницу Минобразования.

Что известно о продолжительности учебного года?

Еще 20 августа 2025 года опубликовано постановление правительства, которое определяет дату начала и окончания учебного года в учреждениях общего среднего образования Украины.

Этот документ определил, что учебный 2025 – 2026 год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года.

Важно! Дата 30 июня – не предельная и не обязательная, а потому может меняться. Фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения. Например, ряд школ в Украине изменил даты осенних каникул на неделю раньше или отменил их, продлив зимние.

А конец учебного года зависит от ряда факторов, как сообщает Освіта.UA, учитывая:

учебную нагрузку;

ситуацию с безопасностью в регионе;

потребности и состояние учеников и учениц;

готовность педагогов и педагогов.

Поэтому точную дату завершения обучения определяет администрация учебных заведений. Также она принимает решение о проведении последнего звонка и продолжительность летних каникул.

Поэтому учтите – даты и продолжительность каникул могут отличаться в разных школах. Учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне.

В июне могут быть организованы консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.