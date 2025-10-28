О том, как правильно здороваться утром, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на репетитора по языку @_illona.teacher_.

"Доброе утро" или "Доброе утро" – как правильно?

Каждое утро мы здороваемся, желая друг другу хорошего дня, света и тепла. Но даже в таких простых и привычных словах можно допустить ошибку.

Приветствуясь мы можем сказать "Добрий ранок!" или "Доброго ранку!", но какое из приветствий является нормативным?

В украинском языке для каждого времени суток есть свое приветствие, и даже не одно. И для каждого есть своя форма, которая образовалась языковой традицией и зафиксирована в правилах современного правописания.

Для утра у нас принято приветствие в родительном падеже – "Добррого ранку!". Языковеды это объясняют традицией желать заранее, утро это начало дня, а потому желают чего-то хорошего в это утро.

Для следующего времени суток приняты приветствия:

Добрий день! / Добридень!

Добрий вечір! / Добривечір!

Доброї ночі!

Эти приветствия можно считать универсальными, как дружескими, так и официальными. Но кроме них есть еще ряд других приветствий, которые подходят для любого времени суток:

Привіт!

Вітаю!

Доброго здоров'я!

Здоров!

Моє шанування!

Як ся маєш?

Дай Боже здоров'я!

Слава Ісусу Христу!

Для официального общения формы приветствий определены, но живая речь может отличаться и это не всегда ошибка и безграмотность.

Что еще стоит знать об утреннем приветствии?

Несмотря на принятые формы, все чаще филологи и языковеды утверждают, что языковая традиция менялась и может меняться и в дальнейшем. Поэтому в этом вопросе не стоит быть настолько категоричным, тем более, что это все равно о вежливости.

Но исследуя словари, как рассказывает Википедия, мы можем увидеть, что "Добрий ранок!" тоже бытовало у украинцев.

Словарь Бориса Гринченко 1909 года, фиксирует формы приветствий "добридень", "добривечір" и даже "добридосвіток" (приветствие на рассвете). А таких привычных "Доброго ранку!" или "Добрий ранок!" еще не было.

А в русско-украинском словаре Крымского и Ефремова (1924 – 1933) приветствие "Доброго ранку!" имело примечание – "только у интеллигентов". То есть часть горожан начала вводить его в речь, а крестьяне пользовались формулами "добридень" и "добривечір".

В русско-украинском фразеологическом словаре 1927 года, составленном Виктором Пидмогильным и Евгением Плужником, выражение "Доброе утро!" имеет только один перевод – "Добрий ранок!".

Форму "Добрий ранок!" использовали и классики украинской литературы:

"Добрий ранок, – відповіла вона на моє незграбне привітання" (Улас Самчук).

"Добрий ранок, братчики! – привіталися подорожні". (Володимир Малик).

Уже в советский период, в русско-украинском словаре устойчивых выражений (1959 год), фиксируются обе формы – "Доброго ранку!" и "Добрий ранок!". Это подтверждает, что оба варианта активно сосуществовали в речи.

Как видим, языковые тенденции изменились в середине ХХ века. Некоторое время языковые формы сосуществовали, а потому нельзя какие-то считать неправильными. Как сегодня снова возвращаются "Доброго дня!" и "Доброго вечора!", которые раньше тоже не были типичными.

Речевая культура приветствия – это не только правила, но и тепло, которое мы вкладываем в слова. Главное, чтобы каждое ваше "Доброе утро" или "Доброе утро!" было искренним!