Как поздравить с Новым годом на украинском языке?

Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что не стоит поздравлять с "наступающим" Новым годом, ведь наши словари такого слова не фиксируют. С "наступающим" – это суржик.

По словам педагога, канун праздника советуют поздравлять других так:

З прийдешнім Новим роком!

З передсвятом!

Ресурс "Язык – ДНК нации" также подсказывает: если хотите поздравить своих родных, друзей и коллег с приближением праздника, употребляйте такие варианты:

Щасливого Нового року!

Щастя тобі в Новому році!

Хай щастить Вам у Новому році!

Веселих свят!

З Різдвом Христовим!

