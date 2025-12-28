24 Канал при этом подскажет, как правильно поздравить с праздником на украинском. И напомним, почему не стоит говорить "с наступающим".

Как поздравить с Новым годом на украинском языке?

Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что не стоит поздравлять с "наступающим" Новым годом, ведь наши словари такого слова не фиксируют. С "наступающим" – это суржик.

По словам педагога, канун праздника советуют поздравлять других так:

  • З прийдешнім Новим роком!

  • З передсвятом!

Ресурс "Язык – ДНК нации" также подсказывает: если хотите поздравить своих родных, друзей и коллег с приближением праздника, употребляйте такие варианты:

  • Щасливого Нового року!

  • Щастя тобі в Новому році!

  • Хай щастить Вам у Новому році!

  • Веселих свят!

  • З Різдвом Христовим!

