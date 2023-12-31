В частности, многие краяне думают: "новый год" (укр. "новий рік") надо писать с маленькой буквы или с большой? Об этом рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко. в эфире "Завтрака с 1+1".
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Как правильно писать "новый год" (укр. "новий рік")
Языковед заметил: сегодня поведем разговор о новом году. А точнее – об особенностях письменного поздравления с Новым годом.
В названиях праздников с прописной буквы пишем только первое слово: "Новий" – с прописной, а "рік" – с маленькой буквы,
– отметил Авраменко.
И подчеркнул: так пишем только название праздника.
Если в приветственном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с малой буквы, потому что речь уже не о празднике,
– объяснил учитель.
Как правильно писать "новый год" / скриншот видео
Также Авраменко акцентировал: если вы поздравляете кого-нибудь с праздником Нового года наперед – избегайте слова "наступающий". Говорите: "З прийдешнім Новим роком!" (укр.).
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