Языковеды же напоминают, чтобы вы не поздравляли других "с наступающим" годом. 24 Канал подскажет правильные формы поздравлений с праздником.
Как поздравлять с Новым годом на украинском языке?
Накануне Нового года стоит вспомнить правильные формы поздравлений с праздником.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что неправильно поздравлять с "наступающим" Новым годом.
Украинские словари не знают слова "наступаючий". С "наступаючим" – это суржик,
– акцентировал педагог.
И добавил, что в канун праздника советуют поздравлять других так:
З прийдешнім Новим роком"
З передсвятом!
Лучше, по мнению учителя, поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности – просто: "С Новым годом!".
В общем языковеды советуют избегать несвойственные украинскому языку активные причастия настоящего времени, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спящая, слабнучий, наступающий).
Новый год ни на кого не наступает, а приходит или "настає",
– отмечает ресурс "Язык – ДНК нации".
И добавляют, что не стоит переводить каждое слово отдельно, поскольку у нас есть свои традиционные поздравления.
Как поздравлять с Новым годом на украинском / "Язык – ДНК нации"
Как правильно писать "Новый год"?
- Александр Авраменко также отметил: в названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово.
- Так, "Новый" – с большой, а "год" – с маленькой буквы.
- И подчеркнул: так пишем только название праздника.
- Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с маленькой буквы, потому что речь идет уже не о празднике, объяснил учитель.