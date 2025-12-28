Языковеды же напоминают, чтобы вы не поздравляли других "с наступающим" годом. 24 Канал подскажет правильные формы поздравлений с праздником.

Как поздравлять с Новым годом на украинском языке?

Накануне Нового года стоит вспомнить правильные формы поздравлений с праздником.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что неправильно поздравлять с "наступающим" Новым годом.

Украинские словари не знают слова "наступаючий". С "наступаючим" – это суржик,

– акцентировал педагог.

И добавил, что в канун праздника советуют поздравлять других так:

З прийдешнім Новим роком"

З передсвятом!

Лучше, по мнению учителя, поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности – просто: "С Новым годом!".

В общем языковеды советуют избегать несвойственные украинскому языку активные причастия настоящего времени, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спящая, слабнучий, наступающий).

Новый год ни на кого не наступает, а приходит или "настає",

– отмечает ресурс "Язык – ДНК нации".

И добавляют, что не стоит переводить каждое слово отдельно, поскольку у нас есть свои традиционные поздравления.



Как поздравлять с Новым годом на украинском / "Язык – ДНК нации"

