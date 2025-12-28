Мовознавці ж нагадують, аби ви не вітали інших "з наступаючим" роком. 24 Канал підкаже правильні форми вітань зі святом.

Як вітати з Новим роком українською?

Напередодні Нового року варто пригадати правильні форми вітань зі святом.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко каже, що неправильно вітати з "наступаючим" Новим роком.

Українські словники не знають слова "наступаючий". З "наступаючим" – це суржик,

– акцентував педагог.

І додав, що у переддень свята радять вітати інших так:

З прийдешнім Новим роком"

З передсвятом!

Найкраще, на думку вчителя, вітати зі святом без позначення часової наступності – просто: "З Новим роком!".

Загалом мовознавці радять уникати невластиві українській мові активні дієприкметники теперішнього часу, які закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спляча, слабнучий, наступаючий).

Новий рік ні на кого не наступає, а приходить або настає,

– наголошує ресурс "Мова – ДНК нації".

І додають, що не варто перекладати кожне слово окремо, оскільки в нас є свої традиційні привітання.



Як вітати з Новим роком українською / "Мова – ДНК нації"

Як правильно писати "Новий рік"?