Они будут отдыхать дольше зимой. 24 Канал рассказывает, когда стартуют осенние каникулы в школах Украины в 2025 году и где их отменили.

Сколько будут отдыхать ученики, и кто это решает?

В этом году школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.

Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.

В 2025 году школьники будут отдыхать в основном неделю. Большинство уйдет на отдых 27 октября и вернется на учебу уже 3 ноября.

Могут длиться осенние каникулы и 5 дней (включая выходные), как, к примеру, в одной из школ Львова или в Одессе. В городе Льва не все школы имеют одинаковый график каникул.

Когда будут осенние каникулы в школах разных городов?

Киев

На отдых от учебы ученики в Киеве в этом году пойдут 27 октября. Отдыхать будут до 2 ноября.

Львов

Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику. Подробные даты отдыха учеников в городе Льва здесь.

Ивано-Франковск

Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября.

Тернополь

Ученики в городе будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября.

Житомирщина

Осенние каникулы в большинстве лицеев Житомирской области в этом году начнутся 27 октября. Продлится до 2 ноября.

Ужгород

Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября.

Черновцы и область

Осенние каникулы в учреждениях среднего образования города начнутся с 27 октября и продлятся по 2 ноября 2025 года включительно.

В Черновицкой области в большинстве школ каникулы запланировали на период с 27 октября по 2 ноября.

Ровно

Осенние каникулы в школах города продлятся с 25 октября по 2 ноября.

Хмельницкий и область

Осенние каникулы запланировали провести с 27 октября по 2 ноября в Хмельницком.

В области большинство учеников уйдет на отдых также 27 октября и вернется на учебу 3 ноября. В некоторых громадах каникулы начинаются чуть раньше (25 октября) или длятся короче (до 31 октября).

Полтавщина

Большинство школ приняли решение отправить учеников на каникулы с 27 октября по 2 ноября.

Черкассы

Осенние каникулы в школах города продлятся в течение 27 октября – 2 ноября.

Одесса

В Одессе сначала отменили осенние каникулы в школах, а вчера их вернули. Исключение – одна школа. Ученики в городе будут отдыхать в течение 27 – 31 октября.

Кропивницкий

В городе даты каникул в школах отличаются. В общем каникулы продлятся в пределах 25 октября – 9 ноября. Подробный график здесь.

Где в Украине не будет осенних каникул?

В части школ в Украине в этом году отменили осенние каникулы. Ученики будут отдыхать дольше зимой.

В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области.

Также на перенос осенних каникул решились еще несколько общин из разных регионов Украины, в частности: