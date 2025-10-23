Они будут отдыхать дольше зимой. 24 Канал рассказывает, когда стартуют осенние каникулы в школах Украины в 2025 году и где их отменили.
Смотрите также Сколько дней продлятся осенние каникулы в школах Украины в 2025 году
Сколько будут отдыхать ученики, и кто это решает?
В этом году школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
В 2025 году школьники будут отдыхать в основном неделю. Большинство уйдет на отдых 27 октября и вернется на учебу уже 3 ноября.
Могут длиться осенние каникулы и 5 дней (включая выходные), как, к примеру, в одной из школ Львова или в Одессе. В городе Льва не все школы имеют одинаковый график каникул.
Смотрите также Могут быть изменения: когда в школах Киева стартуют осенние каникулы
Когда будут осенние каникулы в школах разных городов?
- Киев
На отдых от учебы ученики в Киеве в этом году пойдут 27 октября. Отдыхать будут до 2 ноября.
- Львов
Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику. Подробные даты отдыха учеников в городе Льва здесь.
- Ивано-Франковск
Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября.
- Тернополь
Ученики в городе будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября.
- Житомирщина
Осенние каникулы в большинстве лицеев Житомирской области в этом году начнутся 27 октября. Продлится до 2 ноября.
- Ужгород
Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября.
- Черновцы и область
Осенние каникулы в учреждениях среднего образования города начнутся с 27 октября и продлятся по 2 ноября 2025 года включительно.
В Черновицкой области в большинстве школ каникулы запланировали на период с 27 октября по 2 ноября.
- Ровно
Осенние каникулы в школах города продлятся с 25 октября по 2 ноября.
- Хмельницкий и область
Осенние каникулы запланировали провести с 27 октября по 2 ноября в Хмельницком.
В области большинство учеников уйдет на отдых также 27 октября и вернется на учебу 3 ноября. В некоторых громадах каникулы начинаются чуть раньше (25 октября) или длятся короче (до 31 октября).
- Полтавщина
Большинство школ приняли решение отправить учеников на каникулы с 27 октября по 2 ноября.
- Черкассы
Осенние каникулы в школах города продлятся в течение 27 октября – 2 ноября.
Одесса
В Одессе сначала отменили осенние каникулы в школах, а вчера их вернули. Исключение – одна школа. Ученики в городе будут отдыхать в течение 27 – 31 октября.
Кропивницкий
В городе даты каникул в школах отличаются. В общем каникулы продлятся в пределах 25 октября – 9 ноября. Подробный график здесь.
Смотрите также Когда стартуют осенние каникулы во Львове: точные даты для всех школ
Где в Украине не будет осенних каникул?
В части школ в Украине в этом году отменили осенние каникулы. Ученики будут отдыхать дольше зимой.
В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области.
Также на перенос осенних каникул решились еще несколько общин из разных регионов Украины, в частности:
- школы Драбиновской сельской общины Полтавской области;
- шесть учебных заведениях в Кропивницком;
- 12 школ на Буковине объединят осенние каникулы с зимними;
- лицей № 21 Львовского городского совета;
- одна школа в Одессе.