Могут быть изменения: когда в школах Киева стартуют осенние каникулы

Отдыхать будут до 2 ноября. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА Суспильному, информирует 24 Канал.
Смотрите также Даты могут изменить: когда ученики в Ивано-Франковске пойдут на осенние каникулы
Когда осенние каникулы в школах Украины 2025?
В КГГА при этом отметили, что эти числа являются рекомендательными и учебные заведения могут самостоятельно определять даты каникул. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в связи с полномасштабной войной, что может влиять на организацию образовательного процесса как в отдельных учреждениях, так и в городе в целом возможна корректировка структуры 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования в течение года,
– акцентировали в Департаменте образования и науки КГГА.
И добавили, что учебный год в столичных школах продлится до 30 июня 2026 года.
Смотрите также Когда ученики в Ужгороде пойдут на осенние каникулы
Когда осенние каникулы в школах нашего государства в 2025 году?
Учебный год 2025 – 2026 начался в школах Украины 1 сентября.
Продлится официально до 30 июня 2026 года.
Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.