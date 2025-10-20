Могут быть изменения: когда в школах Киева стартуют осенние каникулы

Отдыхать будут до 2 ноября. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА Суспильному, информирует 24 Канал.

Смотрите также Даты могут изменить: когда ученики в Ивано-Франковске пойдут на осенние каникулы

Когда осенние каникулы в школах Украины 2025?

В КГГА при этом отметили, что эти числа являются рекомендательными и учебные заведения могут самостоятельно определять даты каникул. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.

Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в связи с полномасштабной войной, что может влиять на организацию образовательного процесса как в отдельных учреждениях, так и в городе в целом возможна корректировка структуры 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования в течение года,

– акцентировали в Департаменте образования и науки КГГА.

И добавили, что учебный год в столичных школах продлится до 30 июня 2026 года.

Смотрите также Когда ученики в Ужгороде пойдут на осенние каникулы