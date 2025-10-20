Можуть бути зміни: коли у школах Києва стартують осінні канікули

Відпочиватимуть до 2 листопада. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА Суспільному, інформує 24 Канал.
Дивіться також Дати можуть змінити: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули
Коли осінні канікули у школах України 2025?
У КМДА при цьому зауважили, що ці числа є рекомендаційними і заклади освіти можуть самостійно визначати дати канікул. Однак потягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію у зв'язку з повномасштабною війною, що може впливати на організацію освітнього процесу як в окремих закладах, так і в місті в цілому можливе коригування структури 2025/2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти протягом року,
– акцентували у Департаменті освіти і науки КМДА.
І додали, що навчальний рік у столичних школах триватиме до 30 червня 2026 року.
Дивіться також Коли учні в Ужгороді підуть на осінні канікули
Коли осінні канікули у школах нашої держави у 2025 році?
Навчальний рік 2025 – 2026 розпочався у школах України 1 вересня.
Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.