Запланували канікули восени і для школярів в Ужгороді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Коли осінні канікули у школах Ужгорода 2025?

Ужгородська міська рада вже оголосила дати осінніх канікул у школах міста. Остаточне ж рішення щодо проведення канікул самостійно ухвалюють заклади освіти.

Осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада,

– повідомили в управлінні освіти Ужгородської міськради.

Очільниця управління освіти Наталія Баранюк уточнила, що практично всі заклади освіти обрали собі для канікул останній тиждень жовтня.

До слова, педагогічні ради шкіл в Україні можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Тому дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Коли осінні канікули у школах України?