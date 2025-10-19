Запланировали каникулы осенью и для школьников в Ужгороде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Смотрите также Даты могут изменить: когда ученики в Ивано-Франковске пойдут на осенние каникулы
Когда осенние каникулы в школах Ужгорода 2025?
Ужгородский городской совет уже объявил даты осенних каникул в школах города. Окончательное же решение о проведении каникул самостоятельно принимают учебные заведения.
Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября,
– сообщили в управлении образования Ужгородского горсовета.
Руководительница управления образования Наталья Баранюк уточнила, что практически все учебные заведения выбрали себе для каникул последнюю неделю октября.
К слову, педагогические советы школ в Украине могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Поэтому даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.
Интересно! В Одессе отменили осенние каникулы в школах.
Когда осенние каникулы в школах Украины?
Этот учебный год стартовал в школах нашего государства 1 сентября.
Продлится официально до 30 июня 2026 года.
Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.