Об ориентировочных датах проведения каникул зимой информирует 24 Канал.

Смотрите также Интересный и качественный украиноязычный контент: где искать идеи для досуга с детьми на праздники

Сколько будут отдыхать школьники зимой?

По информации образовательных ресурсов, ориентировочный график зимних каникул в Украине – с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, однако точные даты начала и окончания отдыха школьников определяют педагогические советы каждого заведения.

Обратите внимание! Министерство образования не публиковало официальных рекомендаций относительно конкретных дат, подчеркивая, что Закон Украины "О полном общем среднем образовании" лишь определяет, что суммарная продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 дней.

В то же время, из-за высокой вероятности блэкаутов или других ограничений, МОН в этом году рекомендует переносить часть весенних каникул на декабрь – январь или вообще перенести отдельные уроки на июнь 2026 года, за исключением выпускных классов.

В отдельных регионах каникулы могут длиться дольше. Например:

В Тернополе отдых у школьников зимой начнется 18 декабря и продлится до 11 января;

Во Львове – с 24 декабря по 5 – 12 января;

В Киеве – с 25 декабря по 11 января;

В Харькове некоторые школы продлят отдых до 18 января;

В Днепре или с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026, или с 27 декабря 2025 года – по 11 января 2026 года;

В Ровно и Ужгороде с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года;

В Ивано-Франковске с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

В Одессе каникулы продлятся с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; В Запорожье на каникулы школьники уходят 27 или 29 декабря. Продлится отдых две недели. Кроме того, в некоторых школах в предпоследнюю перед каникулами неделю – с 22 по 26 декабря предлагают учиться онлайн или в асинхронном режиме.

Пока школьники будут отдыхать, учителя продолжат работать, в частности будут готовить уроки, планировать календарно-тематические занятия и вести документацию. Отпуска педагогов в основном планируются на летние каникулы, но конкретные сроки определяет каждое учебное заведение самостоятельно.

Кто определяет сроки учебного года и каникул?