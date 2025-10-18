Запланували відправити дітей на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Коли осінні канікули в Івано-Франківську?
У міськраді вже визначили дати канікул у школах у межах цього навчального року. Остаточні рішення про те, чи відправляти дітей на відпочинок від навчання, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.
Осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові – з 22 грудня до 11 січня, а весняні – з 23 до 29 березня,
– повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
І додали, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти, зважаючи на власні потреби та обставини.
Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.
Коли осінні канікули у школах України?
- Цей навчальний рік стартував у школах нашої держави 1 вересня.
- Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
- Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
- Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.