Запланували відправити дітей на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Коли осінні канікули в Івано-Франківську?

У міськраді вже визначили дати канікул у школах у межах цього навчального року. Остаточні рішення про те, чи відправляти дітей на відпочинок від навчання, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.

Осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові – з 22 грудня до 11 січня, а весняні – з 23 до 29 березня,

– повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

І додали, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти, зважаючи на власні потреби та обставини.

Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.

Коли осінні канікули у школах України?