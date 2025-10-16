Таке рішення ухвалили через нестабільну ситуацію з теплом та електропостачанням. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Думську".
Як вчитимуться школярі в Одесі?
Ситуація з теплом у місті може погіршитися взимку через масовані обстріли енергетичної інфраструктури.
Традиційно осінній відпочинок учнів стартував в останній понеділок жовтня і тривав тиждень.
Офіційно про скасування канікул влада міста має повідомити сьогодні.
За попередніми даними, цьогоріч учні навчатимуться без перерви до 19 грудня, а зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.
У міському департаменті освіти уточнили, що останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, щоб надолужити освітні втрати. Контрольних чи домашніх завдань не буде.
Також чиновники зазначили: якщо батьки вже мають заплановані відпустки на цей час, про це варто повідомити класних керівників.
Як вчилися учні в Одесі?
- 30 вересня в Одесі вирувала негода. Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки.
- Місцеві школи тоді перевели на дистанційний формат роботи.
- Причина – ліквідація пошкоджень, спричинених негодою, адже у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат і укриттів.
- 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.
- 9 жовтня школи, садки та позашкільні заклади освіти почали знову працювати очно.