Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
Що сказав Кличко про канікули у школах?
Кличко зазначив, що ці канікули запровадять завдяки весняним та тижня літніх. Однак навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.
Наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати,
– наголосив мер Києва.
Як навчатимуться школярі та студенти у січні?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти. Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж ввести канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення остаточно ухвалюють на місцях і вони залежать від умов безпекової ситуації в регіоні.
Зауважимо, що Росія завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по енергетиці України за минулий рік. Наразі найскладніша ситуація спостерігається в Києві, на Одещині й у прифронтових громадах. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакував ворог.