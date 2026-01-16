Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
Что сказал Кличко о каникулах в школах?
Кличко отметил, что эти каникулы введут благодаря весенним и недели летних. Однако учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять,
– подчеркнул мэр Киева.
Как будут учиться школьники и студенты в январе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях. Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или ввести каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение окончательно принимают на местах и они зависят от условий безопасности ситуации в регионе.
Заметим, что Россия нанесла 612 целенаправленных комбинированных ударов по энергетике Украины за прошлый год. Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, в Одесской области и в прифронтовых общинах. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг.