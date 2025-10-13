Для учнів у Тернополі та області також запланували осінній відпочинок. Про це інформує 24 Канал.
Заступниця начальника міського управління освіти Ірина Сум розповіла Терену, що канікули відбудуться за традиційним графіком. Вона уточнила, що змін до розкладу канікул цьогоріч не вносили.
Учні відпочиватимуть з 27 жовтня по 2 листопада. А зимові канікули будуть довшими, адже впродовж вересня та жовтня школярі навчаються суботами,
– повідомила вона.
Чиновниця при цьому уточнила: зважаючи на відпрацювання учнів, зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.
Коли розпочнуться осінні канікули у школах області, вирішують місцеві органи самоврядування на педагогічному засіданні кожної громади.
Окремі школи можуть самостійно ухвалювати рішення щодо структури навчального року, повідомила начальниця обласного Департаменту освіти і науки Ольга Хома.
Коли осінні канікули у школах України?
- Навчальний рік 2025 – 2026 рік розпочався у школах нашої держави 1 вересня.
- Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
- Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
- Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.