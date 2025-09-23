Однак школи можуть самі встановлювати остаточну дату завершення уроків для учнів. Про це інформує 24 Канал.
Чи можуть школи погоджувати дати канікул та завершення навчання?
Так, школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад, акцентували раніше у Міністерстві освіти і науки.
30 червня – це гранична дата завершення навчального року, адже структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти,
– повідомили у МОН.
Під час визначення дат школа має враховувати навчальне навантаження, безпекову ситуацію в регіоні, потреби та стан учнів і готовність педагогів.
Важливо! Дати завершення навчання, проведення Останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися у різних школах.
Так, школа може завершити навчальний рік у травні. Або ж погодити продовження навчання у червні чи організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Це передбачили для подолання освітніх втрат.
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Навчальний рік 2025 – 2026 стартував 1 вересня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
- У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
- Близько 12 тисяч шкіл надаватимуть освітні послуги у цьому навчальному році.