Однак школи можуть самі встановлювати остаточну дату завершення уроків для учнів. Про це інформує 24 Канал.

Чи можуть школи погоджувати дати канікул та завершення навчання?

Так, школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад, акцентували раніше у Міністерстві освіти і науки.

30 червня – це гранична дата завершення навчального року, адже структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти,

– повідомили у МОН.

Під час визначення дат школа має враховувати навчальне навантаження, безпекову ситуацію в регіоні, потреби та стан учнів і готовність педагогів.

Важливо! Дати завершення навчання, проведення Останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися у різних школах.

Так, школа може завершити навчальний рік у травні. Або ж погодити продовження навчання у червні чи організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Це передбачили для подолання освітніх втрат.

