Однако школы могут сами устанавливать окончательную дату завершения уроков для учеников. Об этом информирует 24 Канал.
Могут ли школы согласовывать даты каникул и завершения обучения?
Так, школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов, акцентировали ранее в Министерстве образования и науки.
30 июня – это предельная дата завершения учебного года, ведь структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения,
– сообщили в МОН.
При определении дат школа должна учитывать учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, потребности и состояние учащихся и готовность педагогов.
Важно! Даты завершения обучения, проведения Последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.
Так, школа может завершить учебный год в мае. Или же согласовать продолжение обучения в июне или организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Это предусмотрели для преодоления образовательных потерь.
Как начался новый учебный год в Украине?
- Учебный год 2025 – 2026 стартовал 1 сентября.
- Почти 2,3 миллиона учеников будут учиться оффлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
- В прифронтовых областях построили 33 подземные школы. До конца года должно появиться 156 подземных школ-укрытий, в 2026 году – еще 47.
- Около 12 тысяч школ будут предоставлять образовательные услуги в этом учебном году.