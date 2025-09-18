Авторы документа отмечают, что сейчас в законодательстве нет четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Верховной Рады Украины.

Что изменится?

Закон, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для превентивных мер на территории и/или в помещениях школ. Все для уменьшения рисков, создания безопасной образовательной среды и сохранения материальной базы.

Так, учредителей и руководителей школ обяжут принимать комплекс мер для недопущения или прекращения угроз учеников и учителей. Это такие как:

ограждение территорий учебных заведений;

установка технических средств охраны и тревожной сигнализации для срочного вызова полиции;

определение правил пребывания посторонних лиц на территории школ, а соблюдение этих правил станет обязательным для всех.

Кроме того, руководители должны обеспечивать проведение профилактической работы с учениками, направленной на предотвращение правонарушений.

Закон формирует системный подход к охране школьного пространства, сохранения материальной базы и создания равных и безопасных условий для обучения детей по всей стране.

Какие еще изменения произойдут в сфере образования?