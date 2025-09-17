Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
На что можно потратить "Пакет школьника"?
С 1 октября 2025 года можно будет тратить средства из программы "Пакет школьника" на книги. Это решение правительства принято в ответ на потребности родителей, которые хотят покупать именно те вещи, что необходимы для обучения детей.
В перечень расходов добавили два новых MCC-кода: 5942 – книжные магазины и 5192 – книги, периодические издания и газеты.
В этом году программа продлится до 15 ноября. Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления. В эксклюзивной колонке для 24 Канала одна из заместителей главы Минцифры Валерия Коваль объяснила, что участие в программе возможно при условии внесения данных ребенка в АИКОМ 2. Выплаты поступают на Дія.Картку.
В общем уже выплачено более 520 миллиона гривен из предусмотренных 1,22 миллиарда гривен. В то же время оплата товаров возможна исключительно в безналичной форме.
Что известно о программе?
- Родители первоклассников могут получить 5 000 гривен помощи по программе "Пакет школьника" через приложение Дія. Подать заявление следует до 15 ноября.
- Эти средства можно использовать на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей. Выплата начисляется на каждого первоклассника в семье.
- Более того, согласно новой редакции постановления, от 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет покупать товары для первоклассников за средства "Пакета школьника".