Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

К теме В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов

Когда введут бесплатное питание для школьников 1 – 11 классов?

Юлия Свириденко сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год на образование заложено 265,4 миллиарда гривен – это на 66,5 миллиарда больше, чем в прошлом году.

В пределах этой суммы также планируют выделить деньги на бесплатное питание для школьников.

С 1 октября 2026 года все 4,4 миллиона учеников 1 – 11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание,

– написала премьер-министр.

Что ранее говорила Свириденко о бесплатном питании для школьников?