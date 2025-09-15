Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Когда введут бесплатное питание для школьников 1 – 11 классов?
Юлия Свириденко сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год на образование заложено 265,4 миллиарда гривен – это на 66,5 миллиарда больше, чем в прошлом году.
В пределах этой суммы также планируют выделить деньги на бесплатное питание для школьников.
С 1 октября 2026 года все 4,4 миллиона учеников 1 – 11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание,
– написала премьер-министр.
Что ранее говорила Свириденко о бесплатном питании для школьников?
Юлия Свириденко во время образовательной конференции "Августовская-2025" отметила, что всех школьников с 1 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием по всей Украине с 2026 года. Для этого правительство готовит шаги и будет искать в бюджете дополнительные ресурсы.
Пока же бесплатно в школах питаются в основном ученики 1 – 4 классов. Также Кабмин обеспечил бесплатное питание в школах для 1 – 11 классов на прифронтовых территориях.
20 августа Верховная Рада приняла изменения в госбюджет. 4,6 миллиарда гривен выделят на питание школьников начальных классов во всех областях, среди них для школьников с 5 по 11 класс на прифронтовых территориях.