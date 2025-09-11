Новация должна заработать с 2027 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.

Что известно о подготовке?

Подготовка к введению обязательной ГИА в форме ВНО начнется в течение 2025/26 учебного года.

Так, в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.

После этого весной будет происходить апробация ГИА для 10 тысяч выпускников начального звена образования.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будет осуществляться за счет госбюджета.

Что известно о ГИА в Украине?