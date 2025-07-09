Проходить ее будут выпускники 9 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Татьяны Вакуленко в подкасте "Что там с НУШ?".

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Когда вернут ГИА

Вакуленко отметила, что такие планы есть.

И это вопрос, который будет рассматриваться постепенно, в последующие годы,

– уточнила она.

При этом акцентировала, что введение ГИА в форме ВНО после 9 класса – это часть большей реформы оценивания учебных достижений учащихся. Она требует подготовки и обсуждений с образовательным сообществом.

Такая модель, по словам руководительницы Центра, должна позволить объективно оценивать знания выпускников базовой школы и помочь им сознательно выбирать образовательную траекторию в дальнейшем.

Когда именно введут изменения, указали в бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, которая только что обнародовали.

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Согласно документу, в 2026 году такое оценивание состоится в пилотном режиме. Его пройдут 2 тысячи выпускников. В 2027 году – 5 тысяч, а в 2028-м – 388,5 тысяч выпускников, то есть все.

Напомним, что в Украине на время военного положения отменили обязательную сдачу ГИА в школах.