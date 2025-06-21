В прошлом году, к слову, было более 321 тысячи. Часть участников НМТ уже получила свои результаты. Участники мультитеста проходят проверку знаний как в Украине, так и за рубежом. Те, кто составлял мультитест в нашем государстве, столкнулись со значительным количеством трудностей, в частности из-за массированных атак врага. 24 Канал пообщался с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко о нынешней модели тестирования, сложности задач, вызовах и перспективах НМТ.

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Нынешняя модель НМТ – идентична прошлогодней

Часть участников нынешнего тестирования жаловалась, что задания были довольно тяжелые. Нынешняя модель НМТ является более сложной, чем прошлогодняя?

Нынешняя модель прохождения национального мультипредметного теста – фактически идентична прошлогодней. Структура тестовых подборок такая же, сложность задач – также абсолютно аналогична прошлогодней.

Зато жалобы у поступающих возникают ежегодно. И это понятно, ведь стресс накапливается. В частности, из-за проблем, связанных с образовательными потерями в результате пандемии COVID-19 и полномасштабной войны. Поэтому участникам мультитеста кажется, что задачи более сложные. Но они де-факто – идентичны с теми, что были в прошлом году.

Мы, к слову, публиковали прошлогодние тестовые формы, и поступающие могут сравнить их с нынешними и понять, что они работали с аналогичными тестовыми формами. Но, конечно, у каждого поступающего и каждой поступающей есть субъективное отношение к тестовой подборке: одно задание они знали, как решить, а другое – нет. Поэтому и возникает ощущение: если попалось то, которое я не знаю, как решать, мне кажется, что это слишком сложно.

Были также упреки, что тесты НМТ по английскому языку содержали задания из международных тестов? Правда ли это?

Мы заказываем задания у разработчиков и не используем материалы международных тестов. Более того, некоторые примеры, которые коллеги приводили как "более сложные в этом году", – это задания 2024 года, которые тогда эксперты признали простыми. Ведь в прошлом году мы имели рекордное количество участников, которые сдали английский язык на НМТ на максимальные 200 баллов.



Является ли нынешняя модель НМТ более сложной / Depositphotos

Действительно ли всем поступающим нужна математика

Также немало жалоб звучало из уст участников НМТ и их родителей относительно сдачи математики. В частности, возмущались будущие художники и заявляли, что этот предмет им в профессии не понадобится, а из-за провала на НМТ по математике талантливые дети не могут поступить в вуз и вынуждены выезжать и поступать в зарубежные ЗВО. Думает ли УЦОКО над тем, чтобы как-то видоизменить формулу НМТ для тех, кто намерен поступать, в частности, на художественные специальности?

На самом деле для этих абитуриентов математика не является определяющим предметом для поступления, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях приема, на этот предмет, чрезвычайно низкие. Сейчас коэффициент на большинство творческих специальностей для этих предметов составляет лишь 0,1.

Большего – значительного – веса приобретает там именно конкурсный экзамен (то есть творческий конкурс, – 24 Канал). Вопрос здесь лишь в том, чтобы преодолеть порог "сдал/не сдал". Этот порог как допуск к высшему образованию действительно важен, ведь наша задача – отбирать абитуриентов, способных осваивать достаточно сложные университетские программы, а также мыслить и комплексно работать с материалами, которые предоставляют преподаватели.

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Часто приходится быстро менять локации и переводить абитуриентов в другие

Нынешняя основная сессия НМТ довольно непростая из-за атак России на украинские города. С какими серьезными вызовами в целом столкнулись участники и организаторы тестирования?

Очень много вызовов в этом году, безусловно, связаны с постоянными ракетными атаками на города Украины. Каждую ночь де-факто происходят массированные атаки на один или несколько регионов нашего государства. Поэтому мы никогда не знаем, все ли наши временные экзаменационные центры готовы к работе, или какой-то из них не поврежден, будет ли везде электричество. Часто приходится утром быстро менять локации и переводить абитуриентов в другие пункты тестирования. А это чрезвычайно сложно.

Мы также понимаем, что после таких ночных обстрелов чрезвычайно сложно и абитуриентам работать. Поэтому призываем их и их родителей: если видите, что ребенок плохо себя чувствует, сразу подавайте документы на дополнительную сессию оценивания, аргументируя тем, что не пришли на тестирование из-за плохого самочувствия.

А если будет такая же ситуация и во время дополнительной сессии?

Мы проводим тестирование в таких условиях с 2022 года и готовы к любым условиям и проблемам. Но подчеркну, что с 2022 года мы ни одного поступающего не оставили без результата НМТ.



Как сдают тестирование участники НМТ в 2025 году / Фото с фейсбук-страницы Виктора Евдокимова

Были ли в заданиях НМТ 2025 года ошибки

Вы говорили в прошлом году, что в заданиях НМТ 2024 года обнаружили ошибки. Случилась ли похожая ситуация в этом году и что делать участникам в таком случае?

Мы не имеем пока никакой информации о таких ошибках. Один раз в рамках основной сессии НМТ была проблема во введении ключей: неправильно был обозначен ответ. Поэтому все участники, проходившие это оценивание в соответствующее время и предоставившие правильный ответ, получат балл, который компенсирует это. Но ошибок в заданиях не было.

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В рамках каждой сессии НМТ есть недобросовестные участники

Случались ли в этом году случаи недобросовестного поведения участников во время тестирования? И есть ли такие, кто потерял шанс на поступление?

До окончания всех сессий НМТ не могу сказать, сколько есть таких нарушителей и сколько человек потеряли шанс на поступление. Но де-факто в пределах каждой сессии мы имеем поступающих, которые или пытаются воспользоваться мобильным телефоном, или какими-то дополнительными заметками. Поэтому эти лица теряют шанс на прохождение оценивания и соответственно – право на поступление в этом году в вуз.

Чего ждать в 2026 году

Сколько будут действительны результаты НМТ 2025 года?

Сейчас мы не знаем точно, ведь соответствующая норма – это норма Порядка приема на обучение для получения высшего образования в конкретном году. Мы видим, что ежегодно в соответствующем документе определяют срок действия этих результатов – и он составляет не менее трех лет (в этом году для поступления действительны результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 года, – 24 Канал). Поэтому надеемся, что такая тенденция останется в силе. Но документ согласовывает Министерство образования и науки Украины.

Забегая вперед: могут ли изменить в 2026 году количество предметов и структуру НМТ?

Еще рано об этом говорить, ведь этот вопрос требует обсуждения с управленцами. Думаю, ближе к осени мы будем готовы говорить о том, каким именно будет вступительный экзамен в следующем году.