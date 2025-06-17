Часть участников жаловалась, что задания тяжелые и даже содержат тесты по международным языковым тестам. В УЦОКО отметили, что информация о том, что некоторые задания НМТ по английскому являются задачами экзамена IELTS, является ложной, отмечает 24 Канал.

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Могут ли сдать носители английского языка НМТ по этому предмету

В Центре отметили, что содержание заданий теста НМТ по иностранному языку соответствует Программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам. Ее создали с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (уровень В1 – В2).

Преподаватель английского Андриана Паук вместо этого заявила, что носители английского не могут сдать украинский НМТ по этому предмету. Она провела эксперимент и показала его результаты. В частности, написала своим знакомым носителям английского языка – из Великобритании и США.

Я попросила их выделить 20 минут и пройти НМТ по английскому за 2024 год. Оба имеют высшее образование (в США степень магистра имеют 15% людей). Двое имеют опыт преподавания английского в Китае,

– отметила она.

И добавила, что как носители английского языка они понимают все. Но на НМТ набрали только в пределах 150 – 160 баллов за выполнение заданий.

Они читают текст, и им все ясно как белый день. Но они не могут ответить на вопросы об этом тексте. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка. Уровень у них такой, к которому стремится каждый рядовой ученик, а именно – СВОБОДНОЕ владение языком. Не академическое, не узкоспециализированное,

– говорит преподавательница.

Поэтому она говорит, что не понимает, какой уровень языка должны иметь наши выпускники, если рядовые носители этого языка не могут сдать тест даже на 170 баллов.

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Что говорят в УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования ответили на этот эксперимент преподавательницы.

Там заявили, что его участниками, во-первых, были только два человека. Также добавили, что, как указывает репетиторка, эти носители языка выполнили тест на 32 задания (который рассчитан на час добросовестной работы) всего за 20 минут. Кроме того, не известно, насколько внимательно и вдумчиво они были настроены выполнять задания НМТ.

Всего за все сессии оценивания в 2024 году почти 7% поступающих, которые, с высокой вероятностью, не являются носителями английского языка, получили 180 и более баллов. Среди них 1513 человек имеют самый высокий результат – 200 баллов,

– сообщили в УЦОКО.

И добавили, что такая успешность поступающих ожидаемая, ведь содержание заданий теста по английскому языку вполне соответствует Программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, которую создали с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию для уровня В1 – В2.

"Быть носителем языка" автоматически не гарантирует стопроцентно правильного выполнения языковых тестов в пределах НМТ и получения максимального балла по итогам тестирования,

– резюмировали в Центре.

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