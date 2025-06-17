Частина учасників скаржилася, що завдання важкі та навіть містять тести з міжнародних мовних тестів. В УЦОЯО наголосили, що інформація про те, що деякі завдання НМТ з англійської є завданнями екзамену IELTS, є неправдивою, зазначає 24 Канал.

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Чи можуть скласти носії англійської мови НМТ з цього предмета

У Центрі наголосили, що зміст завдань тесту НМТ з іноземної мови відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Її створили з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1 – В2).

Викладачка англійської Андріана Паук натомість заявила, що носії англійської не можуть скласти український НМТ з цього предмета. Вона провела експеримент і показала його результати. Зокрема, написала своїм знайомим носіям англійської мови – з Великобританії та США .

Я попросила їх виділити 20 хвилин і пройти НМТ з англійської за 2024 рік. Обоє мають вищу освіту (в США ступінь магістра мають 15% людей). Двоє мають досвід викладання англійської в Китаї,

– зазначила вона.

І додала, що як носії англійської мови вони розуміють все. Але на НМТ набрали лише у межах 150 – 160 балів за виконання завдань.

Вони читають текст, і їм все ясно як білий день. Але вони не можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови. Рівень у них такий, до якого прагне кожен пересічний учень, а саме – ВІЛЬНЕ володіння мовою. Не академічне, не вузькоспеціалізоване,

– каже викладачка.

Тому вона каже, що не розуміє, який рівень мови повинні мати наші випускники, якщо пересічні носії цієї мови не можуть скласти тест навіть на 170 балів.

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Що кажуть в УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти відповіли на цей експеримент викладачки.

Там заявили, що його учасниками, по-перше, були лише двоє осіб. Також додали, що, як вказує репетиторка, ці носії мови виконали тест на 32 завдання (який розрахований на годину сумлінної роботи) усього за 20 хвилин. Крім того, не відомо, наскільки уважно і вдумливо вони були налаштовані виконувати завдання НМТ.

Загалом за всі сесії оцінювання у 2024 році майже 7% вступників, які, з високою ймовірністю, не є носіями англійської мови, отримали 180 і більше балів. Серед них 1513 осіб мають найвищий результат – 200 балів,

– повідомили в УЦОЯО.

І додали, що така успішність вступників очікувана, адже зміст завдань тесту з англійської мови цілком відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, яку створили з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для рівня В1 – В2.

"Бути носієм мови" автоматично не гарантує стовідсотково правильного виконання мовних тестів у межах НМТ й отримання максимального бала за підсумками тестування,

– резюмували у Центрі.

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