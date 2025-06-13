В частности, со стрессом и усталостью, которые спровоцированы воздушными тревогами и обстрелами Украины Россией. Выпускники при этом демонстрируют различные эмоции, отмечает 24 Канал.

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Выпускники делятся впечатлениями от НМТ-2025

Перед и после сдачи экзамена участники НМТ делятся в тиктоке впечатлениями о том, как проходили оценивания.

Девушки демонстрируют, как до экзамена имеют красивый вид, а после – плачут и жалуются на неполадки с компьютерами в аудиториях. Даже если получили высокие баллы по каждому предмету.

У одних – это слезы радости, у других – разочарования. В частности, из-за того, что провалили математику.

Сказывается также стресс после бессонной ночи из-за атаки россиян. Поступающие встревожены, но стараются не терять чувство юмора. В частности, в дни, когда в отдельных городах раздаются затяжные воздушные тревоги и летят вражеские ракеты. "Смех сквозь слезы", – так выглядят отдельные видео, которые отражают реалии таких дней и бессонных и стрессовых ночей.

"Средний балл тех, кто составляет 2– 10 июня – 189 – 200. Средний балл тех, кто составляет НМТ 11 – 20 июня – 96 – 108", подписывают видео участники НМТ и демонстрируют, как первая когорта поступит в престижный вуз, а вторая – пойдет на работу строителями, потому что не наберет проходной балл для участия во вступительной кампании в ЗВО.

Есть участники, которые на НМТ берут с собой иконы.

Я не скажу, что паникую перед НМТ, но знаки будут,

– говорит одна из участниц, вытаскивая из сумки икону.

Также участники делятся набранными на НМТ баллами.

И даже вспоминают приметы, как привлечь удачу, чтобы сдать тестирование. Предлагают зайти в помещение с левой ноги, положить 200 гривен под левую ногу, а лавровый листок – под правую.

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