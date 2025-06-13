Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко LB, отмечает 24 Канал. При этом рассказала, на каком уровне знают этот предмет выпускники.

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Нужна ли математика в жизни

Вакуленко говорит, что каждый должен уметь рассчитывать свои финансы. И добавляет: "Математика не нужна в жизни", – очень странное утверждение.

Даже чтобы определить свой конкурсный балл, надо понимать, как перевести тестовые баллы в шкалу 100 – 200, а потом подставить данные в формулу. Вот оно – жизнь и математика,

– отметила она.

И добавила: важно понимать, что НМТ – это экзамен для поступления в ЗВО, а высшее образование – не только набор профессиональных умений и навыков. Это и о способности мыслить, принимать решения, планировать свою профессиональную и личную жизнь.

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Вакуленко считает, что есть логика в том, чтобы иметь разные требования. И уровень ожиданий от специалистов разных направлений подготовки должен быть тоже разным.

Если я поступаю на инженерный факультет – мне необходимы более глубокие математические знания, чем если я поступаю на художественные специальности. Но чтобы это разграничить, не нужны отдельные инструменты. Это заложено в самих условиях приема на обучение: непрофильные предметы имеют самый низкий коэффициент при расчете вступительного балла,

– уточнила она.

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Должны ли хорошо знать математику художники

Если выпускник намерен поступить в художественную академию, то при отборе важнее будет творческий конкурс или балл по другим предметам. А по математике будет достаточно совсем невысокого результата для того, чтобы участвовать в конкурсе в заведение художественного образования.

Фактически нужно получить наименьший проходной балл по математике для доступа к высшему образованию. Этот проходной балл свидетельствует о том, что поступающий знаком с программой пятого, шестого, седьмого класса. Этот минимум нужен всем и одинаков для всех. Порог, который необходимо преодолеть сейчас, – это 15% от общего количества тестовых баллов за тест. По математике – это пять тестовых баллов,

– заявила Вакуленко.

При этом, по ее словам, во время выполнения тестовых заданий в распоряжении поступающих есть справочные материалы – подборки с формулами.