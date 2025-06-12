В это время участники вынуждены спуститься в укрытие, отмечает 24 Канал. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала LB, почему тестирование сразу не проводят в убежищах.

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Почему тестирование не проводят сразу в укрытиях

Вакуленко рассказала, что в некоторых населенных пунктах местные органы самоуправления, областные военные администрации создали условия для проведения тестирований полностью в укрытии.

Но, учитывая объем потребностей, ресурсов, которые для этого необходимы, еще не везде удалось это сделать,

– уточнила она.

И добавила, что тестирование же происходит не просто в подвалах, в которых можно пересидеть на скамейке.

Нужно создать условия, в которых поступающие смогут не только находиться 4,5 часа, но и напряженно работать интеллектуально. Это компьютеры, скоростной интернет, электросеть, аудитория минимум на 15 участников, вытяжки, туалета и тому подобное,

– уточнила руководительница УЦОКО.

И добавила, что, к примеру, в Киеве, часто звучат тревоги. В то же время город принимает наибольшее количество участников по сравнению с другими городами страны. Здесь происходит почти пятая часть всех оцениваний по Украине (с учетом вступительных на магистратуру и аспирантуру). Поэтому существует огромный вызов вообще создать необходимое количество центров тестирования.

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